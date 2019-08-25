Сытник о деле Мартыненко: На суд давили 18 нардепов и 3 министра

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу партии Народный фронт Николаю Мартыненко в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра, которые осуществляли "непосредственное давление на судью". Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире Украинского радио.

"Я не хотел бы говорить о коррумпированности судей, тут нужно говорить еще и о незащищенности судей перед определенными процессами. Возвращаясь к делу Мартыненко, когда слушалась мера пресечения, в зале судебного заседания находилось 18 членов парламента и три действующих министра, которые осуществляли непосредственное давление на судью", - сказал Сытник.

Он подчеркнул, что в таких условиях действительно очень трудно осуществлять правосудие.

По его словам, в делах НАБУ ни один оправдательный приговор не вступил в силу.

"Дело еще ни одно не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - сказал он.

Он подчеркнул также важность создания Антикоррупционного суда.

"Поэтому вот в этом и была идея создания Антикоррупционного суда - и судьи отбирались иностранными экспертами - что все же правосудие будет отличаться от того, когда судьи руководствуются вовсе не законом, не доказательствами, а теми факторами, которые сейчас их окружают", - сказал директор НАБУ.

В суде рассматривается дело о легализации и отмывании доходов Мартыненко. Ему вменяют растрату денег госпредприятия Восточный горно-обогатительный комбинат и получение взяток при закупке Энергоатомом оборудования у компании Skoda JS.

3 мая Шевченковский районный суд Киева назначил судебно-экономическую экспертизу в рамках дела о хищениях в ГП Энергоатом и ГП ВостГОК, фигурантом которого является Мартыненко.

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