Так ли эффективен турборежим. Эксперты сравнили продуктивность депутатов VIII и IX созывов

За первый год работы депутаты IX созыва приняли 264 закона, депутаты VIII созыва - 330

Комитет избирателей Украины сравнил количество принятых законов за первый год работы народными депутатами VIII и IX созывов. Выяснилось, что депутаты предыдущего созыва приняли на 64 закона больше, чем действующие.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

КИУ сравнил период работы Рады VIII созыва с 27 ноября 2014 г (первое заседание парламента, - ред.) по 27 ноября 2015 г с периодом работы депутатов IX созыва с 29 августа 2019 г по 29 августа 2020 г.

По данным комитета, депутаты IX созыва приняли 264 закона, депутаты VIII созыва - 330. "Таким образом показатели законодательной производительности работы депутатов предыдущего созыва выше", - считают в КИУ.

Также, по данным комитета, депутаты VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов (4800), чем депутаты нынешнего созыва (3400). При этом абсолютное большинство проектов зарегистрировал Кабмин.

В КИУ отметили, что у депутатов обоих созывов было почти одинаковое количество проведенных пленарных заседаний: 122 - у депутатов VIII созыва и 117 - у депутатов IX созыва.

Глава КИУ Алексей Кошель считает, что "единственное объяснение - турборежим оказался широко разрекламированным мифом".

Читайте также: Коротко | Турборежим Зеленского дал сбой. Что случилось и почему - тема дня

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.