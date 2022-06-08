UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тарифы на газ и электричество в этот отопительный сезон не должны измениться – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 00:37
Тарифы на газ и электричество в этот отопительный сезон не должны измениться – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Следующий отопительный сезон будет самым сложным за время независимости Украины, но тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не должны измениться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 7 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент рассказал, что правительство создало штаб для подготовки к следующему отопительному сезону. 

Он отметил, что в Кабмине уже обсудили вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии.

По словам Зеленского, ближайшая зима будем самой сложной за все годы независимости.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено", – пообещал президент.

Он уточнил, что за тарифы на тепло и на горячую воду отвечают местные власти, и на местном уровне должна быть обеспечена неизменность тарифов и зимой 2022-2023 годов.

Читайте также: Кабмин ожидает самый сложный в истории Украины отопительный сезон. Уже начал подготовку

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский отопительный сезон тарифы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 