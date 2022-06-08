Тарифы на газ и электричество в этот отопительный сезон не должны измениться – Зеленский

Следующий отопительный сезон будет самым сложным за время независимости Украины, но тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не должны измениться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 7 июня.

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Президент рассказал, что правительство создало штаб для подготовки к следующему отопительному сезону.

Он отметил, что в Кабмине уже обсудили вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии.

По словам Зеленского, ближайшая зима будем самой сложной за все годы независимости.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено", – пообещал президент.

Он уточнил, что за тарифы на тепло и на горячую воду отвечают местные власти, и на местном уровне должна быть обеспечена неизменность тарифов и зимой 2022-2023 годов.

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Наталия Медведева

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