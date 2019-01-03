Телеканал CNN исправил сообщение о "российском" Симферополе: фото

Фото: Антон Шкаплеров/Instagram

Американский телеканал CNN исправил в новогоднем материале нарушающее законодательство Украины обозначение города Симферополь на территории оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

"После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь в Российской Федерации", - сообщили в дипломатическом ведомстве.

Реклама

В новогоднем фоторепортаже были показаны кадры со встречи Нового года в разных уголках мира. Также была использована фотография работника пропагандисткого российского ресурса ТАСС с фотобанка Getty Images, под которой было написано, что Симферополь - "российский".

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на крымском полуострове, оккупированном Россией. Не следуйте российскому сценарию", - сказано в сообщении посольства.

Дипломаты поблагодарили телеканал за своевременную реакцию и исправление ошибки.

Нажмите, чтобы увеличить:

Фото: скриншот с сайта CNN

Фото: скриншот с сайта CNN