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03.01.2019, 10:33

Телеканал CNN исправил сообщение о "российском" Симферополе: фото

Телеканал CNN исправил сообщение о "российском" Симферополе: фото - Фото
Фото: Антон Шкаплеров/Instagram

Ошибка в подписи к фото была допущена в новогоднем материале на сайте телеканала

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Американский телеканал CNN исправил в новогоднем материале нарушающее законодательство Украины обозначение города Симферополь на территории оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

"После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь в Российской Федерации", - сообщили в дипломатическом ведомстве.

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В новогоднем фоторепортаже были показаны кадры со встречи Нового года в разных уголках мира. Также была использована фотография работника пропагандисткого российского ресурса ТАСС с фотобанка Getty Images, под которой было написано, что Симферополь - "российский".

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на крымском полуострове, оккупированном Россией. Не следуйте российскому сценарию", - сказано в сообщении посольства.

Дипломаты поблагодарили телеканал за своевременную реакцию и исправление ошибки. 

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Фото: скриншот с сайта CNN 

Фото: скриншот с сайта CNN

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Теги: Россия, симферополь, оккупированный крым, посольство украины в сша, cnn, тасс
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