Телеканал CNN исправил сообщение о "российском" Симферополе: фото

Американский телеканал CNN исправил в новогоднем материале нарушающее законодательство Украины обозначение города Симферополь на территории оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.
"После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь в Российской Федерации", - сообщили в дипломатическом ведомстве.
В новогоднем фоторепортаже были показаны кадры со встречи Нового года в разных уголках мира. Также была использована фотография работника пропагандисткого российского ресурса ТАСС с фотобанка Getty Images, под которой было написано, что Симферополь - "российский".
"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на крымском полуострове, оккупированном Россией. Не следуйте российскому сценарию", - сказано в сообщении посольства.
Дипломаты поблагодарили телеканал за своевременную реакцию и исправление ошибки.
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Фото: скриншот с сайта CNN
Фото: скриншот с сайта CNN