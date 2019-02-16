Тест LIGA.net. Зеленский, Порошенко, Тимошенко: угадай кандидата

Коллаж - LIGA.net

Определились с кандидатом на выборах президента Украины? Отлично! Наш журналист Юрий Смирнов в пяти статьях (список - ниже) разложил программы кандидатов по полочкам, а теперь предлагает вам пройти короткий тест и узнать, хорошо ли вы знаете программу своего кандидата. Думаете ваш кандидат Зеленский или Ляшко, но вы против смертной казни? Вполне может быть, что ваши взгляды совпадают с кем-то совершенно другим.

Подсказки к вопросам можно найти в многосерийном предвыборном проекте от LIGA.net:

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