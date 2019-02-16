Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.02.2019, 11:00

Тест LIGA.net. Зеленский, Порошенко, Тимошенко: угадай кандидата

Тест LIGA.net. Зеленский, Порошенко, Тимошенко: угадай кандидата - Фото
Коллаж - LIGA.net

Вы точно хорошо знаете своего кандидата?

Реклама
Реклама

Определились с кандидатом на выборах президента Украины? Отлично! Наш журналист Юрий Смирнов в пяти статьях (список - ниже) разложил программы кандидатов по полочкам, а теперь предлагает вам пройти короткий тест и узнать, хорошо ли вы знаете программу своего кандидата. Думаете ваш кандидат Зеленский или Ляшко, но вы против смертной казни? Вполне может быть, что ваши взгляды совпадают с кем-то совершенно другим. 

Подсказки к вопросам можно найти в многосерийном предвыборном проекте от LIGA.net:

Реклама

Вернуть Донбасс. Как это обещают сделать топ-кандидаты

Вернуть Крым. Как это обещают сделать топ-кандидаты 

Судьям веры нет. Как топ-кандидаты обещают исправить суды

Казнить взяточников. Как топ-кандидаты обещают побороть коррупцию

Заживем по-людски. Как топ-кандидаты обещают поднять экономику

Отправить:
Распечатать:
Теги: президент, тест, выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 