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22.04.2019, 13:27

Тимошенко воззвала к "совести" Рады: Дайте Зеленскому свой Кабмин

Тимошенко воззвала к "совести" Рады: Дайте Зеленскому свой Кабмин - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Батькивщины просит парламент не мешать новому президенту и дать ему возможность сформировать новый Кабмин, а не "терпеть нынешний"

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Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко призывает Верховную Раду дать возможность избранному президенту Владимиру Зеленскому, когда он вступит в должность, поменять состав Кабмина. Об этом со ссылкой на заявление нардепа на согласительном совете парламента пишет Радио Свобода.

"Нужно ли терпеть нынешнее правительство полгода? Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода", - заявила она.

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Как выразилась Тимошенко, "если у этого парламента осталась хоть капля совести" - нужно дать возможность сформировать Зеленскому новое правительство.

У Тимошенко с нынешним главой правительства Владимиром Гройсманом не раз были публичные пикировки.

Кроме того, лидер Батькивщины указывает на необходимость (по ее мнению) замены руководства силовых ведомств.

"Нужно немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков: генпрокурора, председателя СБУ, министра обороны для того, чтобы посмотреть, есть ли у нового президента политическая воля с помощью своих силовиков привлечь всех представителей действующей власти, которые были замешаны в коррупции, к ответственности", - заявила она, добавив, что "это будет первый тест на изменения".

По состоянию на 13:30 сегодня ЦИК обработал почти 99% протоколов второго тура выборов: Зеленский - 73,2%, Порошенко - 24,5%. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.

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Теги: Владимир Зеленский, владимир гройсман, кабмин, юлия тимошенко, правительство
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