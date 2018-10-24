"Типично для Москвы". НАТО отреагировало на действия РФ на Азове

Йенс Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО считает, что Россия придерживается своей обычной линии поведения - аннексия Крыма, дестабилизация в Донбассе и теперь Азов

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В НАТО обеспокоены действиями России в Азовском море, сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Европейская правда.

По его словам, Москва демонстрирует свое "типичное поведение".

"Нелегальная аннексия Крыма, новый мост и, конечно, российская поддержка деятельности по дестабилизации Восточной Украины", - перечислил Столтенберг такие же незаконные действия РФ.

По словам генсека, для НАТО и для торговли между союзниками альянса и Украиной важно, чтобы Украина имела открытые и свободные каналы морской связи.

10 октября Россия перебросила в Азовское море для усиления береговой охраны ФСБ РФ два своих корабля.

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12 октября вступило в силу решение СНБО о неотложных мерах защиты национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.