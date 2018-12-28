Тишина в Донбассе: силы ВСУ не лишаются права ответа на агрессию

Завтра, 29 декабря, с полуночи в Донбассе на линии столкновения начинает действовать режим тишины, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа. Об этом сообщили в командовании операции объединенных сил.
Там подчеркнули, что оставляют за собой право отбивать нападения противника, защищать объекты военной и гражданской инфраструктуры.
Также командование ООС применит вооружение, если будет угроза жизни и здоровью военных или мирного населения, а также для предупреждения террористических актов и попыток насильного завладения оружием, боевой или другой техникой.
Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук пояснил, что режим прекращения огня необходим для восстановления и ремонта поврежденной инфраструктуры.