Тишина в Донбассе: силы ВСУ не лишаются права ответа на агрессию

Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Завтра, 29 декабря, с полуночи в Донбассе на линии столкновения начинает действовать режим тишины, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа. Об этом сообщили в командовании операции объединенных сил.

Там подчеркнули, что оставляют за собой право отбивать нападения противника, защищать объекты военной и гражданской инфраструктуры.

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Также командование ООС применит вооружение, если будет угроза жизни и здоровью военных или мирного населения, а также для предупреждения террористических актов и попыток насильного завладения оружием, боевой или другой техникой.

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук пояснил, что режим прекращения огня необходим для восстановления и ремонта поврежденной инфраструктуры.