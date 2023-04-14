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Ткаченко: Деньги из госбюджета до участников телемарафона пока не дошли

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 08:00
Ткаченко: Деньги из госбюджета до участников телемарафона пока не дошли - Фото
Александр Ткаченко (фото – Валентина Полищук/LIGA.net)

Целый год телемарафон "Единые новости" работал практически без государственных средств. "Некоторые средства" из госбюджета получали только те, кто работал на русскоязычном канале Freedom. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в интервью LIGA.net.

На утверждение журналиста, что телемарафон фактически обеспечивают налогоплательщики Ткаченко отметил, что "до последнего времени нет". По его словам, это делали владельцы каналов.

Министр уточнил, что выделяемые из госбюджета деньги "пока до каналов не дошли". А информацию о том, что какие-то суммы выделялись, назвал имеющей признаки политической джинсы и не соответствующей фактам.

На уточняющий вопрос, что все участвующие в телемарафоне каналы не получили ни единой копейки из госбюджета, Ткаченко ответил утвердительно: "Помимо тех, которые участвовали в создании канала Freedom".

  • С началом большой войны крупнейшие украинские каналы объединились в единый телемарафон, который координировал министр культуры Ткаченко. В телемарафоне принимают участие: Суспільне, 1+1, ТРК Украина (Украина 24), ICTV/СТБ, Рада и Интер.
  • Телеканалы Пятый, Прямой и Эспрессо ведут свои эфиры, хотя с первыми двумя долгое время велись переговоры по участию в едином марафоне. Переговоры завершились ничем.

Читайте также: Десятки миллионов в Лавре, джинса в марафоне и Дубинский на 1+1. Разговор с Александром Ткаченко

Юрій Смірнов
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александр ткаченко Минкульт телемарафон
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