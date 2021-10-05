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Ткаченко прокомментировал расследование Pandora Papers об Одесской киностудии

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 20:07
Ткаченко прокомментировал расследование Pandora Papers об Одесской киностудии - Фото
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что компания Cinema Love Ltd, которая фигурирует в расследовании Pandora Papers, и с помощью которой он якобы получил долю в Одесской киностудии, является легальной и зарегистрирована в Великобритании. Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает Суспильне.

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Согласно расследованию, в 2016 году Ткаченко подарили компанию-пустышку Big Boom LTD. Уже через неделю ее переименовали в Cinema Love Ltd. Затем она опосредованно приобрела у компании дочери бизнесмена Сергея Таруты 25% Одесской киностудии, пишут журналисты.

Долю в киностудии Ткаченко продал в июне 2020-го из-за конфликта интересов топ-менеджеру Смарт Холдинга, банкиру Александру Морозову.

"Я владелец был Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года. Как закупить что-то у себя можно, я не знаю. А компания, о которой вспоминают, – легальная компания, зарегистрированная в Англии, она в открытых реестрах. С 2020-го не являюсь владельцем Одесской киностудии", – сказал Ткаченко.

Вадим Ребрина
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Одесская киностудия офшор александр ткаченко Pandora Papers
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