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Топ-генералы США: Украинские военные – гордость всего мира

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 23:15

Украинские военные, власть и нация в целом – гордость всего мира. Об этом в разговоре с главкомом ВСУ Валерием Залужным заявили командующий войсками США и НАТО в Европе Тод Уолтерс и глава объединенного комитета начштабов США Марк Милли, сообщается на странице главкома в Facebook.

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Залужный отметил, что рассказал партнерам об обороне Украины от российской вооруженной агрессии.

"Было приятно услышать и пересказываю слова генералов всему украинскому народу, что наши военные, наш президент и наша нация в целом сегодня являются гордостью всего мира", – сообщил Залужный.

Главком добавил, что благодарен партнерам за поддержку и рассчитывает на дальнейшую действенную помощь силам обороны.

Марк Сировой
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