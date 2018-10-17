"Топ-коррупция": НАПК взялось за ансамбль танцев имени Вирского

Мирослав Вантух (фото - скриншот с видео)

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Нацагентство по предотвращению коррупции обнаружило "семейный подряд" и, соответственно, конфликт интересов у художественного руководителя ансамбля

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Сегодня, 17 октября, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло предписание министру культуры Евгению Нищуку после обнаружения конфликта интересов у художественного руководителя ансамбля танца имени Вирского Мирослава Вантуха. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, Нацагентство установило, что в прямом подчинении гендиректора и художественного руководителя Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского "дочь работает помощником балетмейстера ансамбля, сын – главным администратором, зять – артистом балета высшей категории, внучка – артисткой балета".

Помимо этого, внесено предписание главе Госслужбы Украины по вопросам труда Романа Чернеги из-за того, что его заместитель Игорь Шумелюк "безосновательно отказал" в предоставлении копий материалов дисциплинарного производства, которое, по информации НАПК, открыла Госслужба против первого заместителя начальника Главного управления Гоструда в Одесской области о возможном получении им подарков.

Сказано, что предписания Нацагентства обязательны для исполнения. О результатах их выполнения Нищук и Чернега должны сообщить НАПК в течение 10 рабочих дней.

Также агентство направило в суд протокол об админнарушении командира воинской части А4615 Министерства обороны Виктора Кузьменко, который принял на должность близкого человека без уведомления о конфликте интересов.

Сегодня, 17 октября, НАПК уличило судью Верховного суда в ложном декларировании.