Трамп и Путин обсудили Украину на G20

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин завершили двустороннюю встречу на полях саммита Большой двадцатки в Осаке. Как сообщает Белый дом в Twitter, в числе прочего они обсуждали и Украину.
В целом на встрече речь шла о ситуации в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение в отношениях с Ираном.
Трамп и Путин пришли к выводу, что "улучшение отношений соответствует интересам каждой страны и интересам всего мира".
Кроме того, Трамп в ходе встречи дважды призвал Путина не вмешиваться в американские выборы.
До этого президент США встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщает пресс-служба G20, они говорили о поддержке экономических реформ в Украине.