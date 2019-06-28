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28.06.2019, 09:55

Трамп и Путин обсудили Украину на G20

Трамп и Путин обсудили Украину на G20 - Фото
Владимир Путин, Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США и лидер страны-агрессора встретились на саммите Большой двадцатки

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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин завершили двустороннюю встречу на полях саммита Большой двадцатки в Осаке. Как сообщает Белый дом в Twitter, в числе прочего они обсуждали и Украину.

В целом на встрече речь шла о ситуации в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение в отношениях с Ираном.

Трамп и Путин пришли к выводу, что "улучшение отношений соответствует интересам каждой страны и интересам всего мира".

Кроме того, Трамп в ходе встречи дважды призвал Путина не вмешиваться в американские выборы.

До этого президент США встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщает пресс-служба G20, они говорили о поддержке экономических реформ в Украине.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, G20
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