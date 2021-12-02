Тренинг для журналистов от LIGA.net и Интерньюз-Украина

15 декабря начнется первый бесплатный онлайн-тренинг для журналистов в рамках программы "Содействие противостоянию дезинформации в украинских СМИ". Проект реализует LIGA.net в партнерстве с Интерньюз-Украина.

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Журналисты смогут усовершенствовать знания и навыки работы по выявлению дезинформации, в частности, освоят инструменты проверки правдивости сообщений и фактчекинга.

Тренинг будет проходить с 15 по 18 декабря в формате видеоконференции в Zoom с 15:00 до 18:00. Будет также практическая часть, благодаря качественному выполнению которой участники могут получить возможность опубликовать результаты работы на LIGA.net.

Дедлайн для подачи заявки – 12 декабря, 18:00. Зарегистрироваться для участия можно по этой ссылке.

В первый день, 15 декабря, участники ознакомятся с детальным разбором актуальных кейсов и дезинформационных операций в Украине и мире.

16 и 17 декабря будет проходить работа с практическими инструментами проверки информации, выявление дезинформации и злонамеренных нарративов, поиск их источников.

18 декабря участников ожидает обсуждение практического применения усвоенного материала с журналистами LIGA.net, освещающими и анализирующими примеры российской дезинформации.

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Тренерами и спикерами станут:

Владимир Ермоленко – директор по аналитике Интерньюз-Украина, главный редактор UkraineWorld.org, кандидат философских наук, доктор политических студий и преподаватель Киево-Могилянской академии;

– директор по аналитике Интерньюз-Украина, главный редактор UkraineWorld.org, кандидат философских наук, доктор политических студий и преподаватель Киево-Могилянской академии; Виктория Романюк – заместитель главного редактора в проекте StopFake;

– заместитель главного редактора в проекте StopFake; Валерия Кондратова – специальная корреспондентка LIGA.net;

– специальная корреспондентка LIGA.net; Юрий Смирнов – специальный корреспондент LIGA.net.

С вопросами можно обратиться по электронному адресу: [email protected]

Проект осуществляется при поддержке посольства США в Украине.

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