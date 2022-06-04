Три человека подорвались на мине на пляже в Херсонской области – Генпрокуратура

Трое жителей временно оккупированного Лазурного Херсонской области погибли при взрыве мины, установленной российскими войсками на пляже. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Прокуратура сообщает, что 3 июня три местных жителя на пляже вблизи пансионата "Парус" подорвались на мине. Все они погибли на месте.

По данным следствия, оккупанты, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря в поселке Лазурное.

Прокуратура сообщает, что ведет досудебное расследование по статьям о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.

23 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что уже возбуждены около 13 000 дел, связанных с военными преступлениями РФ в Украине.

Сергей Бережной

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