Три дня и две ночи: семья Сущенко добилась долгосрочного свидания

Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

Семья украинского политзаключенного в России Романа Сущенко получила право на долгосрочное свидание с ним в январе. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин Укринформу.

Жена Анжелика и дочка Юля смогут приехать на три дня и две ночи.

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Догосрочное свидание пройдет в январе, но когда точно - неизвестно.