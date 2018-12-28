Три дня и две ночи: семья Сущенко добилась долгосрочного свидания

Семья украинского политзаключенного в России Романа Сущенко получила право на долгосрочное свидание с ним в январе. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин Укринформу.
Жена Анжелика и дочка Юля смогут приехать на три дня и две ночи.
Догосрочное свидание пройдет в январе, но когда точно - неизвестно.
30 сентября 2016 года в Москве был задержан собкор Укринформа Роман Сущенко. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он - "разведчик". В ГУР это опровергли. Для него требовали 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года присудили к 12 годам. Сущенко не признал вину. 8 октября его этапировали. Он рассчитывает на обмен и не против просить о помиловании.