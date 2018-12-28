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28.12.2018, 12:26

Три дня и две ночи: семья Сущенко добилась долгосрочного свидания

Три дня и две ночи: семья Сущенко добилась долгосрочного свидания - Фото
Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

Дочь и жена незаконно осужденного в РФ украинца смогут приехать к нему в январе

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Семья украинского политзаключенного в России Романа Сущенко получила право на долгосрочное свидание с ним в январе. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин Укринформу

Жена Анжелика и дочка Юля смогут приехать на три дня и две ночи. 

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Догосрочное свидание пройдет в январе, но когда точно - неизвестно. 

30 сентября 2016 года в Москве был задержан собкор Укринформа Роман Сущенко. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он - "разведчик". В ГУР это опровергли. Для него требовали 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года присудили к 12 годам. Сущенко не признал вину. 8 октября его этапировали. Он рассчитывает на обмен и не против просить о помиловании.

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Теги: роман сущенко, политзаключенный, долгосрочное свидание
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