Артем Дубнов (фото - пресс-служба кандидата)

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По мажоритарному округу №213 в Киеве от партии «Слуга народа» баллотируется молодой врач, челюстно-лицевой хирург-стоматолог Артем Дубнов. Он известен только в профессиональных кругах, но уже громко заявил о себе на 213 округе. Мы собрали причины, по которым люди готовы отдать свой голос именно за Артема Дубнова.

Причина 1. Не пиарится на использовании бюджетных средств.

Оппоненты Артема Дубнова, которые уже много лет у власти, отчитываются перед своими избирателями за совершенные дела. Однако, как правило, речь идет о бюджетных средствах за которые депутаты и чиновники активно «улучшали жизнь» людям, особенно накануне выборов. По мнению Дубнова, благодарить за парки, дороги, мосты и общественный транспорт нужно не депутатов и мэров, а налогоплательщиков, за чей счет все это сделано и приобретено. Потому благодарить политиков, что они что-то сделали для избирателей - это все равно, что благодарить банкомат за то, что он выдает вам ваши же деньги.

Причина 2. Не создает фейковых информационных поводов.

Часть оппонентов Артема Дубнова зарабатывает электоральные баллы на том, что создает фальшивые проблемы, которые потом героически «решает». Один из ярких примеров - строительство мусороперерабатывающего завода, которое якобы планируется на Троещине. На самом деле, это придуманный оппонентами фейк: в градостроительных документах не предусмотрено строительство завода по переработке мусора.

То же самое касается построения метро, о котором говорится уже много лет. Дубнов уверен: эта проблема решается за счет построения маршрута скоростного автобуса и трамвая. Соответствующий проект уже существует, надо только его запустить.

Причина 3. Реализовался в профессии - станет достойным депутатом.

Артем Дубнов - известный врач-стоматолог, совладелец стоматологической клиники и президент-элект Ассоциации имплантологов Украины. Он специализируется на сложных проблемах в стоматологии - челюстно-лицевой хирургии. Такая работа требует высокого профессионализма, невероятной концентрации и системного подхода. Эти качества являются ключевыми для Артема Дубнова во всем. Результатом является благодарность и положительные отзывы о его работе от сотен пациентов, которым он помог.

Кстати, кроме медицинского образования, Артем получил и юридическое - для того, чтобы иметь более глубокие знания и лучше разбираться во всех процессах, которые происходят в государстве. Поэтому он достаточно подкованный для того, чтобы заниматься законодательной работой.

Причина 4. Достиг успеха сам и помогает другим

Артем Дубнов - волонтер с многолетним стажем. Еще подростком он принимал активное участие в Оранжевой революции, а через 10 лет - уже как опытный врач - в Революции достоинства. Он помогал раненым на киевском Майдане, а позже начал регулярно ездить в зону боевых действий на Донбасс. Там он, в рамках волонтерского проекта «Тризуб-Дентал», занимался лечением и протезированием зубов бойцам АТО. А также, помогал оснащать мобильные стоматологические кабинеты в зоне боевых действий. Волонтерской работой он занимался и в Киеве. С 2013 года, став директором International team for Implantology study club Ukraine, он помогает украинским хирургам и ортопедам учиться у лучших мировых специалистов. А в 2018 году вместе с американскими специалистами Дубнов участвовал в установлении 150 имплантатов для 64 бойцов.

Причина 5. Не имеет отношение к предыдущей власти

Оппоненты упрекают представителей партии «Слуга народа», что они являются новичками в политике и не имеют опыта государственного управления. Однако, Артем Дубнов считает это своим преимуществом. В отличие от чиновников и депутатов, которые годами у власти и не показали никаких результатов, он действительно никогда не имел отношения к «распилам» государственного бюджета. Свою клинику он создал без единой государственной копейки, трудоустроив 70 сотрудников. По его мнению, именно за молодыми людьми, которые не занимались политикой и не запятнали себя коррупционными скандалами, - будущее.

Причина 6. Инициирует вопросы, которые годами никто не решал

Уже на этапе предвыборной кампании Артем Дубнов показал серьезность своих намерений - превратить Троещину в один из лучших районов Киева. Он собирается решить те проблемы, к которым здесь годами не доходили руки у предшественников. В частности, уделить серьезное внимание экологическим вопросам, развитию инфраструктуры, навести порядок с детскими садами и школами, которых здесь катастрофически не хватает. Раз и навсегда искоренить из района игорный и наркотический бизнес, который мгновенно затягивает местную молодежь.

А главное - построить на территории Троещины больницу и роддом. Он уже провел встречу с представителями проектной организации и согласовал с ними предварительный план строительства. Поскольку такой масштабный проект требует бюджетного финансирования, Артем Дубнов обратился к избирателям округа с просьбой поддержать его инициативу, поставив подписи.

Причина 7. Голосуя за Дубнова - поддерживаешь Зеленского

По данным социологических опросов, за партию «Слуга народа» готовы отдать свои голоса более 40% граждан. Итак, есть шансы, что в Верховной Раде следующего созыва будет сформирована мощная фракция из представителей пропрезидентской партии. Такая фракция сможет самостоятельно сформировать правительство и продолжить курс на обновление, задекларированный Президентом Владимиром Зеленским. Но для того, чтобы усилить партийную составляющую «Слуги народа», сторонникам Зеленского нужно поддержать кандидатов в мажоритарных округах от его партии. Поэтому жители Троещины (которые, кстати, показали высокий результат по Киеву за Владимира Зеленского), голосуя за «Слугу народа», должны не забыть поставить галочку и за Артема Дубнова. Потому что он как кандидат от партии Президента, избравшись в парламент, будет внедрять предложенные им идеи.

В команде Дубнова предостерегают: он является единственным кандидатом по мажоритарному округу № 213, который баллотируется от партии «Слуга народа». Все другие претенденты, которые указали как место работы одноименный благотворительный фонд, не имеют к партии и Президенту Зеленскому никакого отношения.