Цены на основные продукты в ОРЛО на 40% выше, чем на подконтрольных территориях
Средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года на временно оккупированных территориях Луганской области почти на 40% выше, чем на территориях, подконтрольных правительству. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на департамент экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации.
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"Потребительская корзина" на временно оккупированных территориях дороже украинской почти на 40 %", – написал Гайдай.
Анализ проведен на основе мониторинга открытых источников, уточнил он.
В частности, значительно дороже украинских следующие продукты потребительской корзины:
- картофель – на 45,44%,
- масло подсолнечное – на 44,95%,
- лук репчатый – на 44,47%,
- яйца куриные – на 42,79%,
- морковь – на 39,99%,
- птица (тушка куриная) – на 39,36%,
- свинина – на 31,99%,
- свекла – на 29,14%,
- макаронные изделия – на 22,34%.
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