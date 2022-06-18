Цены на основные продукты в ОРЛО на 40% выше, чем на подконтрольных территориях

Средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года на временно оккупированных территориях Луганской области почти на 40% выше, чем на территориях, подконтрольных правительству. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на департамент экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации.

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"Потребительская корзина" на временно оккупированных территориях дороже украинской почти на 40 %", – написал Гайдай.

Анализ проведен на основе мониторинга открытых источников, уточнил он.

В частности, значительно дороже украинских следующие продукты потребительской корзины:

картофель – на 45,44%,

масло подсолнечное – на 44,95%,

лук репчатый – на 44,47%,

яйца куриные – на 42,79%,

морковь – на 39,99%,

птица (тушка куриная) – на 39,36%,

свинина – на 31,99%,

свекла – на 29,14%,

макаронные изделия – на 22,34%.

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Вадим Ребрина

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