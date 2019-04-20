ЦИК назначила дату первых выборов в 66 ОТГ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия назначила на 30 июня первые местные выборы в 66 объединенных территориальных громадах. Такое решение было принято сегодня, 20 апреля, на очередном заседании ЦИК.

Решение было принято по обращению ряда облгосадминистраций.

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Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих глав пройдут в Винницкой (5 ОТГ, Волынской (1 ОТГ), Житомирской (2 ОТГ), Запорожской (4 ОТГ), Ивано-Франковской (1 ОТГ), Киевской (5 ОТГ), Кировоградской (1 ОТГ), Луганской (8 ОТГ), Николаевской (12 ОТГ), Одесской (4 ОТГ), Полтавской (1 ОТГ), Ровенской (3 ОТГ), Сумской (4 ОТГ), Харьковской (1 ОТГ), Херсонской (2 ОТГ), Хмельницкой (1 ОТГ), Черкасской (3 ОТГ), Черновицкой (2 ОТГ), Черниговской (6 ОТГ).

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