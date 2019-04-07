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07.04.2019, 15:32

ЦИК объявил второй тур выборов: сразятся Зеленский и Порошенко

ЦИК объявил второй тур выборов: сразятся Зеленский и Порошенко - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Повторное голосование состоится 21 апреля

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Сегодня, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, который состоялся 31 марта.

Заседание началось в 12:15. Официальные результаты ЦИК получила после поступления бумажных протоколов от всех окружных избирательных комиссий с пометкой Уточненный.

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Первое место занял шоумен Владимир Зеленский, за него проголосвали 5 714 034 украинцев (30,24%). Второе место у действующего главы государства Петра Порошенко, за него отдал голоса 3 014 609 граждан (15,95%)

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, что является основанием для повторного голосования. Постановление о проведении второго тура выборов поддержали все члены ЦИК.

С момента объявления ЦИК второго тура выборов украинцы могут изменить место голосования. Подать заявление в отдел ведения Государственного реестра избирателей можно до 15 апреля включительно.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

4 апреля ЦИК обработала 100% электронных протоколов волеизъявления граждан в первом туре выборов президента. Результаты совпадают с объявленными сегодня, 7 апреля, официальными результатами.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, цик, выборы-2019, второй тур, первый тур
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