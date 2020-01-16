ЦИК зарегистрировала народного депутата вместо Венедиктовой

Александр Санченко

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала народным депутатом Александра Санченко. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ЦИК.

Санченко родился 11 сентября 1988 года, имеет гражданство Украины. Работал директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (GR-коммуникациям) фестиваля Atlas Weekend, проживает в Киеве.

В команде Владимира Зеленского в предвыборный период его позиционировали как эксперта по молодежной политике и молодежному маркетингу.

Савченко беспартийный в избирательном списке Слуги народа у него 137 номер.

Во время работы Рады восьмого созыва он был помощником-консультантом депутата от Самопомощи Алексея Скрыпника.

Также Санченко известен как организатор конкурса красоты StudMis Ukraine.

Санченко заменил депутата от фракции Слуга народа Ирину Венедиктову, которая сложила депутатский мандат, поскольку стала исполняющей обязанности директора Госбюро расследований.

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