Тягнибок рассказал, поддержит ли Зеленского

ВО Свобода считает, что результат выборов был запрограммирован многолетней бездарной деятельностью высших органов власти, и потому она останется в оппозиции. Об этом говорится в заявлении лидера Олега Тягнибока на сайте партии.
Тягнибок отмечает, что во втором туре выборов украинцам пришлось выбирать "меньшее зло".
"Мы не видим у нового президента качеств, необходимых для противостояния колоссальным вызовам, которые стоят перед Украиной. Ряд заявлений Владимира Зеленского вызвала еще больше вопросов, чем ответов. Он остается абсолютно непрогнозируемой фигурой", - пишет он.
"Свобода заявляет - мы остаемся национальной оппозицией. Теперь уже к будущему президенту Зеленскому", - гласит заявление Тягнибока .
Партия подчеркивает, что не будет бороться за должности и лояльность новой власти.