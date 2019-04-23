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23.04.2019, 08:45

Тягнибок рассказал, поддержит ли Зеленского

Тягнибок рассказал, поддержит ли Зеленского - Фото
Олег Тягнибок (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Свобода будет в оппозиции к новому президенту Владимиру Зеленскому

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ВО Свобода считает, что результат выборов был запрограммирован многолетней бездарной деятельностью высших органов власти, и потому она останется в оппозиции. Об этом говорится в заявлении лидера Олега Тягнибока на сайте партии.

Тягнибок отмечает, что во втором туре выборов украинцам пришлось выбирать "меньшее зло".

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"Мы не видим у нового президента качеств, необходимых для противостояния колоссальным вызовам, которые стоят перед Украиной. Ряд заявлений Владимира Зеленского вызвала еще больше вопросов, чем ответов. Он остается абсолютно непрогнозируемой фигурой", - пишет он.

"Свобода заявляет - мы остаемся национальной оппозицией. Теперь уже к будущему президенту Зеленскому", - гласит заявление Тягнибока .

Партия подчеркивает, что не будет бороться за должности и лояльность новой власти.

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Теги: олег тягнибок, свобода, Владимир Зеленский
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