Тысячи военных и ракеты: РФ планируют в Крыму масштабные учения

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Российские оккупанты намерены провести в Крыму незаконные масштабные военные учения, в которых задействуют более 10 000 артиллеристов и около 3 000 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает Крым. Реалии.

"Учения пройдут на 20 полигонах - в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Северный Кавказ соседней России, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в аннексированном Крыму", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что россияне планируют провести пуски и стрельбы ракетных комплексов Искандер-М, Бал, Бастион, реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

О дате начала учений ничего не сказано. 31 марта в Украине состоятся очередные выборы президента.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов, комментирую риск того, что РФ может из Крыма начать наступление на Украину, заявил, что страна-агрессор Россия сконцентрировала на оккупированном полуострове очень мощный военный потенциал.

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