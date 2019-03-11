Тысячи военных и ракеты: РФ планируют в Крыму масштабные учения

Российские оккупанты намерены провести в Крыму незаконные масштабные военные учения, в которых задействуют более 10 000 артиллеристов и около 3 000 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает Крым. Реалии.
"Учения пройдут на 20 полигонах - в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Северный Кавказ соседней России, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в аннексированном Крыму", - сказано в сообщении.
Отмечается, что россияне планируют провести пуски и стрельбы ракетных комплексов Искандер-М, Бал, Бастион, реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.
О дате начала учений ничего не сказано. 31 марта в Украине состоятся очередные выборы президента.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов, комментирую риск того, что РФ может из Крыма начать наступление на Украину, заявил, что страна-агрессор Россия сконцентрировала на оккупированном полуострове очень мощный военный потенциал.
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