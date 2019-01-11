Тюрьма за секс без согласия. В Украине вступил в силу новый закон

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Сегодня, 11 января, в Украине вступил в силу закон №2227-VIII, которым Рада внесла изменения в Уголовный кодекс об обязательном взаимном согласии на сексуальный контакт.

Парламентарии изменили в законе понятие "изнасилование" и расширили круг возможных обвиняемых в принуждении к сексу.

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"Изнасилование - совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица", - так теперь определяется это понятие в законе.

Ранее изнасилованием считалось только грубое физическое насилие, угрозы и беспомощное положение. Наказание, как и прежде, - лишение свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, "независимо от добровольного согласия" уголовная ответственность предусмотрена за половое сношение совершеннолетнего с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. За это - тюрьма на срок от 8 до 15 лет.

По статье о принуждении к сексу к ответственности будет привлекаться не только начальник на работе, но и кто угодно из колег. Наказание - штраф до 850 грн или арест до 6 месяцев.

За изнасилование супруга, бывшего супруга, родственника или близкого человека нарушитель может получить тюремный срок на 5-10 лет.

Домашнее насилие (умышленное систематическое физическое, психологическое или экономическое) теперь будет наказываться общественными работами от 50 до 240 часов или арестом на срок до 6 месяцев, ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы до 2 лет. В свою очередь, если пострадавший отказывается от уголовного производства, то закрыть дело не смогут - потребуется соглашение о примирении сторон только по инициативе потерпевшего.

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