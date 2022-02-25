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У границы с Польшей – очередь из 1000 автомобилей. Пробки на западном направлении

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 01:12
У границы с Польшей – очередь из 1000 автомобилей. Пробки на западном направлении - Фото
Затори з біженців

Министерство инфраструктуры Украины собрало оперативную информацию о пробках на дорогах государственного значения в западном приграничном регионе по состоянию на 24:00. Эту информацию обнародовал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на своей Facebook-странице.

М-11. Львов – Шегини, пробки в сторону Польши протяженностью 6 км,

М-10. Львов – Краковец, у границы пробки, стоит около 1000 автомобилей,

М-09. м. Рава-Русская, на границе пробки, стоит около 600 транспортных средств,

Т-14-01 . с. Смельница, у границы пробки протяженностью около 10 км,

Т-14-03. пункт пропуска Грушев, пробки протяженностью около 5 км,

Т-14-08. с. Угринив, пробки протяженностью около 6 – 7 км.

Одновременно Мининфраструктуры напомнило, что на период военного времени гражданам Украины в возрасте 18 – 60 лет запрещено покидать пределы страны.

У границы с Польшей – очередь из 1000 автомобилей. Пробки на западном направлении
Фёдор Орищук
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Шегини Мининфрастуктуры Мустафа Найем Львов-Краковец
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