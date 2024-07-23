У Киева убытки на 138,5 млн грн из-за закрытия части метро: подозреваются двое чиновников

По данным правоохранителей, Киевский метрополитен недополучил доходы на сумму почти 26 млн. грн.

Тоннель на станции "Демеевская" (Фото: Метрострой)

Чиновникам Киевского метрополитена 23 июля сообщили о подозрении в служебной халатности за подтопление тоннелей между станциями "Демеевская и "Лыбедская". В результате этого, с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн. Управление генерального прокурора.

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В частности подозрение получили начальник службы пути, тоннельных сооружений и зданий и главный инженер. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Фото: ОГП

По данным следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей привело к разгерметизации тоннеля, возникновению трещин в его стенах и дальнейшему подтоплению на участке в пределах Оболонско-Теремковской линии.

Правоохранители утверждают – подозреваемые не наблюдали за ослабленными конструкциями и сооружениями, что привело к попаданию воды в тоннель между станциями "Демеевская" – "Лыбедская", появлению сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Из-за этого произошло постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей и 8 декабря 2023 года было остановлено движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро, отметили в ОГП.

Правоохранители рассказали, что из-за закрытия станций метро и организации наземного движения на этом участке, только за период с декабря 2023 года до марта 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн, а метрополитен недополучил доходы на сумму почти 26 млн грн.

Приведенные суммы убытков не являются окончательными, поскольку ремонт тоннеля метро между станциями и его финансирование еще продолжаются, отметили в ОГП.

Правоохранители добавили, что сейчас в суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от должностей.

8 декабря 2023 года в Киеве на срочный ремонт закрыли тоннель возле станции метро "Демеевская" после того, как в оправе обнаружили трещины, сквозь которые в тоннель попадала вода с песком. Шесть станций – "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" – были отрезаны от остальной системы метрополитена.

Причиной аварии признали нарушения при строительстве участка.

Тоннель между "Демеевской" и "Лыбидской" обещают отремонтировать не позднее осени 2024 года.

В июле строители из компании "Автострада" начали формировать новый тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

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