У нардепа Гереги опровергли обвинения кандидата от Свободы

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В штабе народного депутата Александра Гереги называют недостоверными обвинения в нападении кандидата в народные депутаты от Всеукраинского объединения Свобода по округу №192 в Хмельницкой области Назария Чепко, который он высказал у себя в Facebook. Соответствующее письмо пресс-службы нардепа есть в распоряжении LIGA.net.

По словам дежурного врача травмпункта Городецкой районной больницы Александра Кушнира, 13 июля около 2:00 за помощью обратился мужчина, который представился Назарием Чепко и сообщил, что на него напали и нанесли несколько травм, сообщает пресс-служба штаба Гереги.

"Больной был мной осмотрен, при этом была обнаружена небольшая рана на грудной клетке слева, рана неглубокая, поверхностная, то есть она не проходила глубже кожи, не повреждала мышечную ткань, не проникала в плевральную полость, что могло оказать более серьезные последствия для жизнь. Такая травма угрозы для здоровья или жизни пациенту не представляла".

Также врач отметил, что поскольку Чепко заявил, что это криминальная травма, он, согласно нормативным документам, сообщил об этом сотрудникам полиции.

"Очень быстро в течение 5-7 минут работники полиции приехали, однако пациент Чепко Назарий отказался писать заявление и давать какие-то объяснения. Они с ним пообщались, после чего ушли, а также за ними пошел домой Назарий Чепко в сопровождении отца и жены или сожительницы. Эти травмы, который он получил, никакой угрозы для здоровья и..., чтобы сделать прививку от столбняка. И хотя я был на дежурстве до 8 утра, я ждал его до 10, но Назарий Чепко не появился в травмпункте", - сказал он.

Представитель штаба Гереги Валерий Парамей заявил: "Необоснованные обвинения против политических оппонентов - распространенный способ грязной агитации. Воспринимаем заявление кандидата в народные депутаты Назария Чепко о нападении на него - попыткой дискредитировать своего оппонента по округу.

Если на кандидата совершено нападение, он должен обратиться в правоохранительные органы. Правоохранители должны выдвигать версии и находить виноватых, а не сам кандидат. Пока с заявлением в милицию Чепко не обращался.

Его публичные упреки необоснованны и не подтверждены никакими фактами или доказательствами.

Хотим напомнить, что согласно закону за действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации лица предусмотрена гражданско-правовая ответственность".