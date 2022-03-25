Доля отказов у некоторых ракетных систем РФ доходит до 60% – Reuters

Доля отказов у ракетных систем высокой точности, которые Россия применяет против Украины, очень высока, для некоторых моделей она доходит до 60%. Об этом Reuters сообщили три источника в госслужбах США, знакомые с данными разведок.

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Источники сообщили, что такие отказы могут быть любыми – от неудачи при запуске до попадания без детонации.

Разведка отмечает, что процент отказов российского оружия зависит от типов запускаемых ракет и от дня запуска. Один из источников агентства сказал, что, по данным разведки, процент отказов российских крылатых ракет воздушного базирования составляет от 20% до 60%.

Ранее представители Министерства обороны США сообщили журналистам, что, по оценке Пентагона, с начала войны Россия запустила более 1100 ракет всех видов. Данные о том, сколько из этих ракет поразили цели, не разглашались.

Сергей Бережной

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