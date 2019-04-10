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10.04.2019, 09:43

У Порошенко прокомментировали "референдум по НАТО" от Зеленского

У Порошенко прокомментировали "референдум по НАТО" от Зеленского - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко напомнила, что процедура вступления в Альянс не предусматривает референдума, в отличие от вступления в ЕС

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Потенциальное вступление Украины в Североатлантический альянс не требует проведения референдума, в отличие от вступления в состав Евросоюза. Об этом у себя в Facebook написала нардеп из БПП Ирина Геращенко.

"Для меня заявления о референдуме по НАТО и автономии Макеевки, Горловки и так далее - из одной методички", - пишет она.

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Также, добавила Геращенко, ныне оккупированная часть Донбасса, как и любой другой регион страны, "не могут и не будут блокировать наш путь в ЕС и НАТО".

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский, который соперничает за этот пост с нынешним главой государства Петром Порошенко (из чьего окружения Геращенко), заявил в предвыборных обещаниях, что "НАТО обязательно должно быть через референдум".

21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины.

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Теги: выборы, нато, Ирина Геращенко, референдум, выборы-2019
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