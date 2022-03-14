У Путина может быть "стероидная ярость", вызванная длительным лечением – Daily Mail

У президента страны-оккупанта России Владимира Путина мозговое расстройство, спровоцированное деменцией, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью" – это может быть результатом длительного лечения рака стероидами. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

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По данным специалистов разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, существует физиологическое объяснение агрессивного решения Путина о вторжении в Украину.

Поведение 69-летнего российского президента называют "все более беспорядочным". Опасения вызывает и внешность – раздутое лице и шея, а также его страх приближаться к посетителям Кремля.

"За последние пять лет или около того в его принятии решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – полагают специалисты.

По данным разведки, Путин живет в изолированном мире и не получает реальную обратную связь о продвижении российских войск в Украине. Его достоверно не информируют о неудачах.

Яна Катасонова

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