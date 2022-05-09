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У России есть запас комплектующих для производства ракет – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 18:48
У России есть запас комплектующих для производства ракет – Маляр - Фото
Анна Маляр (Фото - Facebook Маляр)

По данным Минобороны, Россия использовала больше половины своих ракет, но у нее еще есть запас закупленных до введения санкций комплектующих для их производства. Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"По нашим данным, больше половины ракет уже запущены. И цифры называли, сколько ракет. Около 2000", – сказала она.

Вместе с тем, по словам Маляр, у РФ "есть ресурс, чтобы воевать дальше". Имеется в виду, что у России есть запас ранее закупленных комплектующих. Поэтому сейчас у них пока есть возможность даже производить ракеты.

"Конечно, это не та скорость. Они не смогут восстановить за несколько месяцев все, что они уже выстреляли. Но все равно еще какое-то время по инерции у них есть возможность использовать ракеты", – сказала замминистра.

  • 30 апреля Finаncial Times со ссылкой на источники в США сообщала, что российская армия значительно израсходовала запасы высокоточных ракет, и сейчас у оккупантов проблема: санкции союзников и невозможность промышленных линий РФ быстро перейти на производство в новых условиях привели к дефициту этого типа вооружений.
Вадим Ребрина
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Россия ракеты Анна Маляр
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