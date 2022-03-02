У России почти закончились ракеты "Калибр", бьют "Искандерами" – Арестович

У России почти закончились ракеты "Калибр", они бьют менее точными комплексами "Искандер". Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Ракеты типа "Калибр" противник почти не использует, потому что они просто закончились у него. Остался небольшой резерв", – сказал он.

По его словам, сейчас Россия бьет из ракетных комплексов "Искандер". У них есть недостаток – достаточно высокая вероятность кругового отклонения от цели.

"С одной стороны это дает опасность для гражданских объектов. С другой – не позволяет наносить нам серьезные повреждения", – сказал он.

По его словам, ночью были нанесены удары "Искандерами" и авиацией по Киеву, Харькову и Житомиру. Сила и последствия ударов сейчас устанавливаются.

Марк Сировой

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