У России все еще остаются ресурсы для продолжения террора – МИД о санкциях
Несмотря на санкции, Россия до сих пор сохраняет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам, которые она направляет на убийство гражданского населения и уничтожение инфраструктуры Украины. Об этом сказано в комментарии спикера МИД Олега Николенко.
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Санкции играют важнейшую роль для противодействия агрессии России, и Украина благодарна ЕС за лидерство на этом направлении. В то же время, в 10-й санкционный пакет не вошел ряд элементов, на которых настаивала Украина: в частности, ограничения для корпорации Росатом и ядерной отрасли РФ, отрасли IT-технологий, торговли бриллиантами и морской логистики.
"Реальность такова, что Россия до сих пор имеет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам. А это – сотни миллионов долларов, которые она направляет на убийство гражданского населения и уничтожение инфраструктуры в Украине", – заявил Николенко.
МИД считает, что "не время ослаблять санкционное давление, пока идет война в сердце Европы". Министерство не преуменьшает важности закрітия лазеек для обхода санкций, но подчеркивает, что необходимо "как можно быстрее начать подготовку к принятию следующего, 11-го пакета санкций".
- 17 февраля сообщалось, что ЕС не стал включать санкции против Росатома в 10-й пакет санкций, так как против выступила Венгрия.
- 24 февраля Великобритания объявила о введении санкций против руководства Росатома.
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