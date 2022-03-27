У США нет стратегии для смены режима в России – госсекретарь

У Вашингтона "нет стратегии для смены режима в России", заявил во время визита в Иерусалим госсекретарь США Энтони Блинкен. Главу Госдепа на брифинге спросили, что означают вчерашние слова об этом президента США Джо Байдена.

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26 марта во время визита в Польшу американский лидер сказал, что глава российских оккупантов Владимир Путин "не может оставаться у власти".

"Я думаю, что президент, Белый дом, вчера достаточно ясно обозначили: президент Путин не должен иметь силу, чтобы вести войну или прибегать к агрессии против Украины или кого-либо еще", – заявил Блинкен.

Он отметил, что американские власти "говорят об этом постоянно", что "у нас нет стратегии смены режима в России и где бы то ни было еще".

Вчера вечером в Белом доме заявили, что Байден не имел в виду смену режима в России (CNN), и такого высказывания не было в подготовленных тезисах речи американского лидера.

24 марта 2022 года генсек НАТО отреагировал на запрос Зеленского об "1% танков и самолетов Альянса" для ВСУ.

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Евгений Пилипенко

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