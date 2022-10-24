У задержанного президента Мотор Сичи Богуслаева с 2000 года есть паспорт России – Схемы

Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, которого 22 октября задержали по подозрению в коллаборационизме и пособничестве России, с 2000 года имеет паспорт этого государства. Об этом сообщила программа Схемы.

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За это время он четырежды избирался депутатом Верховной Рады и был членом комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, что предполагало получение доступа к государственной тайне.

Согласно выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", 15 октября 2000 года Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ в обмен на советский паспорт от 1979 года. Дата получения паспорта гражданина Российской Федерации – 18 октября 2000 года.

У Богуслаева также есть индивидуальный налоговый номер налогоплательщика России.

Первая информация о задержании Богуслаева появилась вечером 22 октября. На следующий день это официально подтвердили в СБУ. Следствие установило, что Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля. Двигатели Мотор Сичи нашли в сбитых российских вертолетах.

83-летнему Богуслаеву сообщили подозрение по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Андрій Водяний

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