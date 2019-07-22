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У Зеленского говорят, что не стоит бояться узурпации власти

У Зеленского говорят, что не стоит бояться узурпации власти - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 12:19

Глава Слуги народа Дмитрий Разумков утверждает, что можно говорить лишь о "консолидации власти" для проведения реформ

В партии Владимира Зеленкого считают, что украинцам не стоит бояться узурпации власти. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Слуги народа Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос журналиста, следует ли гражданам опасаться злоупотреблений властью со стороны партии, которая, вероятно, получит большинство в новой Раде (более 226 голосов), Разумков сказал: "Не стоит".

По его словам, предохранителями станут инициированные командой президента законодательные инициативы о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте, о реформе судов, а также доработка антикоррупционной системы.

"Я считаю, что благодаря таким законодательным инициативам говорить о какой-либо узурпации власти не придется. Сегодня мы можем говорить о консолидации власти, но это делается для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы ранее обещали", - сказал он.

ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народаОПЗЖЕвросолидарностьБатькивщина и Голос.

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Слуга народа Дмитрий Разумков узурпация
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