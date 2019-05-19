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19.05.2019, 09:59

В Кабмине прокомментировали идею Зеленского о переписи населения

В Кабмине прокомментировали идею Зеленского о переписи населения - Фото
Фото: depositphotos.com

Замминистра Дмитрий Золотухин считает, что получить информацию о количестве граждан Украины можно значительно дешевле

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Замминистра информполитики Дмитрий Золотухин назвал "не очень хорошей идеей" проведение переписи населения в год наибольших выплат по кредитам МВФ. Так он ответил идеологу команды избранного президента Владимира Зеленского Руслану Стефанчуку, который в эфире 112 Украина навал этот вопрос первоочередным. Об этом Золотухин сообщил в своем Facebook.

"Кстати, уже около полугода действует рабочая группа по вопросам проведения переписи населения. Разработано соответствующее ТО. Запланированы пилотные переписи для тестирования новых технологий, которые будут использоваться переписникамы, которых еще предстоит научить", - заявил он.

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Золотухин отметил, что получить первичную информацию о количестве граждан можно "значительно дешевле", - с помощью конвергенции данных около двух десятков различных баз данных с полными наборами данных на украинцев. "Только Минздрав на различных этапах внедрения реформы получил около 27 млн ​​записей об украинцах-пациентах", - сказал он, уточнив, что "биометрические паспорта также охватывают большой объем граждан".

"В год пиковых выплат по кредитам МВФ (2019) пришлось бы провести проект национального масштаба, стоимость которого стартует от 200 млн грн. Кажется, что это не очень хорошая идея", - добавил он.

В 2017 году вице-премьер-министр Павел Розенко говорил, что перепись населения, запланированная на 2020 год, обойдется в 2 млрд гривень.

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Теги: Дмитрий Золотухин, Владимир Зеленский, перепись населения, Мининформполитики, Руслан Стефанчук
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