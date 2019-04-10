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10.04.2019, 13:15

У Зеленского отрицают, что уже приняли какие-то кадровые решения

У Зеленского отрицают, что уже приняли какие-то кадровые решения - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Штаб Зеленского заявляет, что сейчас ведет "процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные посты"

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Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского опровергает информацию о том, что уже принял ряд кадровых решений на случай его победы во втором туре президентских выборов 21 апреля. Об этом сообщает Facebook-страница штаба кандидата.

"Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали... Сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные посты, находящиеся в компетенции президента. Кандидаты будут объявлены до голосования во втором туре, как и обещал Владимир", - заверяет штаб Зеленского.

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Ранее LIGA.net встретилась с членами команды Зеленского – идеологом предвыборной кампании Русланом Стефанчуком и экспертом штаба по экономическим вопросам Даниилом Гетманцевым - и поговорила о первых десяти решениях Зеленского-президента.

Неофициально собеседники LIGA.net в окружении Зеленского сообщили, что МИД может возглавить экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, а СБУ - Игорь Смешко.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, кадры, выборы-2019
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