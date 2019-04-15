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15.04.2019, 15:25

У Зеленского ответили Джемилеву по Крыму, Донбассу и Путину

У Зеленского ответили Джемилеву по Крыму, Донбассу и Путину - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны оккупанта-России, заявили в штабе кандидата

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Разговоров о размене временно оккупированного Россией Крыма на мир в Донбассе "не может быть ни при каких обстоятельствах", и эта позиция "непреклонна и бескомпромиссна". Так ответили в штабе у кандидата в президенты Владимира Зеленского на вопросы одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Кроме того, отметили у Зеленского, не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины.

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Также у него считают, что военное решение конфликта с Россией "является неприемлемым, как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения наших западных союзников".

"А это значит, что нашим официальным представителям придется разговаривать с властью РФ. Но это должно происходить с участием западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах - не в оккупированных территориях нашей страны", - пишут в штабе Зеленского.

Там подчеркнули, что контакты с гражданами, которые живут в оккупации, должны носить исключительно культурно-информационный и гуманитарный характер.

На вопрос о блокаде Крыма и ОРДЛО у Зеленского пишут, что сейчас "вопрос о снятии экономической блокады временно оккупированных территорий рассматриваться не может".

Также у кандидата заверили Джемилева, что есть "безоговорочные основания" для того, чтобы предложить крымским татарам отдельную перспективу национального развития и роли после освобождения Крыма.

Отметим, что нардеп от БПП интересовался мнением самого Зеленского, а не его советников.

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Теги: Владимир Зеленский, Крым, Мустафа Джемилев, реакция
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