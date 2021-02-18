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У Зеленского ответили на заявление Порошенко о якобы планах власти закрыть Прямой

18.02.2021, 23:42
У Зеленского ответили на заявление Порошенко о якобы планах власти закрыть Прямой - Фото
Юлия Мендель (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в ответ на заявление пятого президента Петра Порошенко о том, что власти якобы собираются закрыть телеканал Прямой, сказала, что "свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы и ненадежные факты" не распространяли подконтрольные Порошенко телеканалы. Об этом Мендель сказала в комментарии Детектору медиа.

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Она отметила, что введение санкций против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne не было политической борьбой. По словам Мендель, санкции ввели в интересах государства – из-за российского финансирования и связей владельца каналов Тараса Козака с террористическими организациями на оккупированных территориях Украины.

"Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны. Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы, ненадежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли", – сказала Мендель.

Сегодня Порошенко заявил, что стал конечным бенефициарным собственником телеканала Прямой. В эфире канала он сказал, что – как ему сообщили – завтра против экс-владельца Прямого Владимира Макеенко будут введены санкции, а канал – закрыт. По его словам, Макеенко просил помочь и защитить канал.

Вадим Ребрина
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Петр Порошенко юлия мендель канал Прямой
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