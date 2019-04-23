У Зеленского рассказали, как планируют побороть коррупцию

Галина Янченко (скриншот с видео)

В команде победившего на выборах президента Владимира Зеленского говорят, что для борьбы с коррупцией планирует отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Об этом в эфире Hromadske заявила член команды Зеленского, глава совета общественного контроля при НАБУ Галина Янченко.

"Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущено, Специализированная антикоррупционная прокуратура, надеюсь, тоже, по крайней мере руководство", - сказала она.

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Янченко также считает, что должно быть уменьшено давление на бизнес.

"Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят - и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места", - сказала Янченко.

По ее мнению, надо создать единый орган, который будет заниматься хозяйственными и финансовыми делами.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обнародовала семь первоочередных шагов, которые ожидает бизнес от избранного президента Украины.