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У Зеленского заявили, что ситуация с прохождением отопительного сезона – контролируемая

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 22:10
У Зеленского заявили, что ситуация с прохождением отопительного сезона – контролируемая - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Украине ситуация с прохождением отопительного сезона – контролируемая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по результатам заседания координационного энергетического штаба по ситуации в энергетической сфере и прохождению отопительного сезона.

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"Мы как государство должны сделать все для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона", – заявил президент Владимир Зеленский.

По словам замглавы ОП Ростислава Шурмы, прохождение отопительного сезона проходит контролируемо и планово, ситуация с запасами угля улучшается.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что сейчас ситуация в энергетике стабильная и контролируемая, хотя и напряженная – сейчас она осложнена энергетическим кризисом в Европе.

Он рассказал, что законтрактованы поставки импортного угля по морю на декабрь и январь и начата работа по обеспечению поставок на февраль и март. 

"За последние две-три недели запасы угля на складах выросли на 100 000 тонн", – заявил Шмыгаль.

Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко отметил, что в стране достаточно запасов газа – более 15 млрд куб.м.

"Указанный объем больше, чем средний показатель в 2014-2018 годах", – сказал он.

Шурма добавил, что после окончания отопительного сезона в марте-апреле стартует программа термомодернизации – уменьшению неэффективного потребления природного газа.

"Мы ожидаем, что это позволит сократить потребление газа в нашей стране на 30-40% кумулятивно", – отметил Шурма.

Он добавил, что дополнительно будет реализовываться программа по увеличению добычи природного газа в Украине – с 18-19 млрд кубометров до 23-25 ​​млрд кубометров в течение ближайших трех-четырех лет.

  • По данным Укрэнерго, на 14 декабря общие запасы угля на складах ТЭС составляли около 459 000 тонн, что вдвое меньше гарантированных запасов.
  • На прошлой неделе цена газа с поставкой на декабрь в ГТС Украины на пике достигала 41 008 грн за тысячу кубов, с поставкой на февраль в ГТС – 41 430 грн во время биржевых торгов на Украинской энергетической бирже.
  • СБУ предупредила Кабмин о возможных ситуациях техногенного характера из-за дефицита угля. Шмыгаль заявил, что угля достаточно.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский уголь Юрий Витренко отопительный сезон Денис Шмыгаль энергетический кризис
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