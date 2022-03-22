Удар по столичной Оболони. Один человек погиб, трое ранены, одна ракета упала в Днепр

В результате удара, нанесенного оккупантами по жилому массиву Оболонского района столицы, загорелись два здания и грузовик. Один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает КГГА.

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Благодаря действиям сил противовоздушной обороны удалось сбить ракету, которая могла поразить другие объекты города.

Еще одна ракета системы залпового огня "Смерч" упала в Днепр и не сдетонировала. Никто не пострадал.

С начала полномасштабного вторжения российские войска повредили в столице 72 жилых дома, 6 частных усадеб, 11 школ и 5 детских садов, сообщили в КГГА.

Продолжается борьба с диверсионно-разведывательными силами противника. За 27 дней сопротивления в Киеве задержаны 162 диверсанта, в том числе в составе 14 групп.

Вадим Ребрина

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