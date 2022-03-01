Удар ракетой по Харькову был нанесен из Белгорода, это неприкрытый терроризм – Зеленский

Удар крылатой ракетой по Харькову был нанесен из Белгорода, десятки людей стали жертвами, Россия – государство-террорист. Об этом заявил в новом обращении президент Владимир Зеленский.

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"Харьков. Удар крылатой ракетой. В крупнейшую площадь Европы – в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такова цена свободы. Вот такое утро для народа Украины", – сказал он.

Зеленский отметил, что Харьков и российский Белгород всегда были близкими городами, а границы были условными – лишь на картах, но не в душе. Однако все изменилось после крылатой ракеты, которой ударили из Белгорода по площади Свободы, подчеркнул президент.

Он заявил, что это – террор против Харькова и всей Украины, ведь на площади не было военных целей, как и в жилых районах города, по которым Россия бьет из реактивной артиллерии.

Зеленский добавил, что ракета в центральную площадь – это откровенный, ничем не прикрытый террор, который никто не простит и не забудет.

"Этот удар по Харькову является военным преступлением. Это государственный терроризм РФ. После такого Россия – это государство-террорист. Очевидно. И должно быть официально", - сказал президент.

Он призвал все государства мира немедленно действенно отреагировать и провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм. "Требуем полной ответственности для террористов в международных судах", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что Киев и Харьков – самые большие цели России, которая развязывает террор, чтобы сломить украинцев.

Марк Сировой

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