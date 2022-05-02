UEFA отстранила Россию от еврокубков и отклонил заявку на Евро-2028 и Евро-2032

UEFA отстранила российскую сборную и футбольные клубы от участия в Лиге наций и еврокубках сезона 2022/23. Также аннулирована заявка РФ на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

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Лига наций УЕФА 2022/23

Россия не будет участвовать в группе 2 Лиги B и автоматически займет четвертое место в этой группе. Следовательно, они будут понижены в конце группового этапа и займут 16 и последнее место в Лиге B.

ЕВРО-2022 среди женщин (финальный турнир)

Россия не будет участвовать в группе C финального турнира ЕВРО-2022 среди женщин, который пройдет с 6 по 31 июля в Англии. Ее заменит Португалия, которую Россия обыграла в плей-офф.

Европейская квалификация на ЧМ-2023 среди женщин

Россия не провела два запланированных на апрель матча в группе E (включающие Данию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Мальту и Азербайджан) из-за дисквалификации. Россия не будет участвовать ни в одном из последующих матчей этого соревнования, и все их прежние результаты считаются недействительными. Следовательно, группа E продолжит состоять из пяти команд.

2021-23 Чемпионат Европы до 21 года

Россия не сыграла свои два запланированных на март матча в группе C (включающие Испанию, Словакию, Мальту, Литву и Северную Ирландию) из-за дисквалификации. Россия не будет участвовать ни в одном из последующих матчей этого соревнования, и все их прежние результаты считаются недействительными. Следовательно, группа C продолжит состоять из пяти команд.

Клубные турниры УЕФА-2022/23

Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига чемпионов среди женщин и Юношеская лига.

У России не будет аффилированных клубов, участвующих в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23. Следовательно, соответствующие списки допуска к мужским и женским клубным соревнованиям были скорректированы в соответствии с принципами, изложенными в соответствующих положениях о соревнованиях.

Кроме того, России будет присвоено количество коэффициентных баллов, эквивалентное наименьшему количеству, которое они заработали в любом из последних пяти сезонов, то есть 4,333 балла для коэффициента клуба мужской ассоциации и 1,750 балла – для коэффициента клуба женской ассоциации.

Женский футзал ЕВРО-2022 (финальный турнир)

Россия не будет участвовать в финальном турнире (с участием Португалии, Испании и Украины), запланированном с 1 по 3 июля в Португалии, и ее заменит Венгрия, занявшая второе место в группе 1 Основного раунда, который выиграла Россия.

ЕВРО по футзалу среди женщин-2022/23

Россия попала напрямую в группу 4 Основного раунда. Поскольку три победителя групп и лучший занявший второе место выйдут из предварительного раунда, Россия будет заменена в основном раунде вторым лучшим игроком, занявшим второе место в предварительном раунде.

2022/23 Лига чемпионов УЕФА по футзалу

У России не будет аффилированных клубов, участвующих в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу-2022/23.

Европейская квалификация на чемпионат мира по футзалу FIFA 2024

В жеребьевке группового этапа Основного раунда Россию заменит Норвегия, которая стала лучшей командой, занявшей третье место в предварительном раунде.

2022/23 Молодежные соревнования

Россия не будет участвовать в чемпионатах 2022/23 среди юношей до 17 лет и юношей до 19 лет. Команды, сыгранные в своей группе, сразятся друг с другом в мини-турнире с участием трех команд.

Россия не будет участвовать в чемпионатах среди девушек до 17 и до 19 лет, а в каждом соревновании будет проводиться по одному дополнительному трехкомандному мини-турниру.

Кубок регионов УЕФА-2022/23

Россия будет заменена командой, занявшей второе место в предварительном раунде в группе 1 промежуточного раунда.

ЕВРО 2028/32 Тендерная процедура

Исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение ЕВРО-2028 или ЕВРО-2032 не соответствующей статье 16.02 Положения о подаче заявок на финальные и финальные этапы УЕФА, в которой говорится, что "каждый участник тендера должен гарантировать, что его действия не могут привести к тому, что будет испорчена репутация УЕФА, финала УЕФА или финального этапа УЕФА, любого другого участника тендера (или любого сотрудника, должностного лица или представителя любого из вышеперечисленных), процедуры торгов или европейского футбола".

Вадим Ребрина

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