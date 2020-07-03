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Уголовной ответственности за пьяную езду не будет: Зеленский подписал закон

Уголовной ответственности за пьяную езду не будет: Зеленский подписал закон - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
03.07.2020, 13:26

Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде должна была начать действовать с 1 июля

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3314, в котором отменяется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Эта норма должна была вступить в силу с 1 июля. Об этом говорится в карточке документа на сайте Рады.

Если бы президент не подписал этот закон, пьяных водителей наказывали бы штрафом от 17 000 до 34 000 грн с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет, и это нарушение считалось бы уголовным проступком. За повторное нарушение был предусмотрен штраф до 51 000 грн с лишением права управления на срок до трех лет.

Подписав закон, Зеленский вернул вождение в состоянии алкогольного опьянения из уголовных проступков в административный кодекс.

Как объяснял в эфире Громадського радіо директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, это связано с "определенными изменениями" законодательства и законодательными коллизиями.

По его словам, подписав закон, президент "вернул все нормы обратно", и размер штрафов за пьяную езду не вырастет.

  • 22 ноября 2018 года Рада проголосовала за законопроект, который повышает штрафы за пьяную езду до 51 000 грн.
  • С 1 июля в Украине вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в пьяном виде.
  • 17 июня парламент принял закон №3314, которым статья 286-1 УК отменяется и в ней уже нет уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Наталия Софиенко
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