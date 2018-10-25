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25.10.2018, 12:33

Угрожающая ситуация: более 120 судов РФ в Азовском море - ГПСУ

Угрожающая ситуация: более 120 судов РФ в Азовском море - ГПСУ - Фото
Василий Серватюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия наращивает свое присутствие возле морских границ Украины, в Госпогранслужбе опасаются захвата территории Азовского моря

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В Азовском море уже более 120 кораблей и катеров РФ. Об этом сообщил замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает корреспондент LIGA.net.

"Ситуация (в Азовском море - ред.) серьезная и достаточно угрожающая", - подчеркнул он.

По словам Серватюка, после захвата Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей, следующей целью России является захват Азова.

Он напомнил, что Украина уже начала наращивать присутствие в Азовском море - планируется переброска кораблей с Дуная, был переброшен отремонтированный корабль "Донбасс", планируется модернизация постов технического наблюдения и создание противодесантной обороны.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко ранее поставил под сомнение, что Россия пойдет на открытую агрессию в Азовском море, но отметил, что Украина к отпору готова. Убеждение в том, что РФ хочет оккупировать Азовское море так же, как и Крым, высказал и президент Петр Порошенко.

На прошлой неделе Россия перебросила в Азовское море два боевых корабля.

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Теги: Василий Серватюк, госпогранслужба, российская агрессия, азовское море
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