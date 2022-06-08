UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угрожают семьям. Генштаб показал, какую SMS россияне присылают украинским военным

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 13:16
Угрожают семьям. Генштаб показал, какую SMS россияне присылают украинским военным - Фото
Боец ВСУ (Фото: EPA)

Российские спецслужбы пытаются запугать украинских защитников через рассылки на телефоны. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На личные телефоны украинских военных приходят письменные сообщения с угрозами, где звучат призывы к предательству, сдаче в плен и переходу на сторону врага. Отмечаются, что угрозы подкрепляются персональными данными защитников. 

Рассылка провокативных сообщений идет через SMS, а также Telegram, Viber, WhatsApp и Signal.

"В тексте угроз речь идет о якобы точном определении места нахождения лица, которому поступило указанное сообщение. Отмечается, что, в случае продолжения службы, по местам проживания владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары", — сообщают в Генштабе.

Отмечается, что подобные сообщения направлены на снижение боевого духа среди ВСУ, а персональные данные в них зачастую являются устаревшими. Командование призвало не реагировать на угрозы и доверять только официальным источникам. 

Пример сообщений с угрозами бойцам ВСУ (Фото: Генштаб)

Читайте также: За полтора месяца войны количество хакерских атак выросло втрое – Госспецсвязи

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война SMS рассылка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 