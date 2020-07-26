Угроза госбезопасности. СНБО заявил об утечке с сервиса защиты от кибератак

В списке – реальные IP-адреса сайтов, принадлежащих объектам критической инфраструктуры

В DarkNet опубликован список из почти трех миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Утечку обнаружили специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны, передает пресс-служба СНБО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию реальных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен.

По данным СНБО, опубликованный список содержит реальные IP-адреса сайтов и таким образом создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.

Сообщается, что специалисты НКЦК уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов: информация о части ресурсов устарела, но часть данных – актуальна.

СНБО пишет, что НКЦК уже сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности, и теперь осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.

Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы.

Читайте также: Как российские хакеры запустили с киевского Подола кибератаку на $10 млрд

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.