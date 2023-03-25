UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угрозы ядерной безопасности "слишком очевидны". Гросси снова едет на ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 19:35
Угрозы ядерной безопасности
ЗАЭС (фото - Энергоатом ФБ)

На следующей неделе глава Международного агентства по атомной энергии ООН Рафаэль Гросси посетит Запорожскую атомную электростанцию, чтобы оценить "серьезную ситуацию с безопасностью" на объекте, удерживаемом российскими войсками. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление агентства.

В заявлении говорится, что угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС "слишком очевидны".

Запорожская атомная электростанция, крупнейшая в Европе, находится под контролем России с марта 2022 года. Боевые действия вблизи станции вызывают опасения ядерной катастрофы, но Москва до сих пор отказывается выполнять просьбы ООН о выводе своих войск.

Это будет уже второй визит Гросси на ЗАЭС.

  • 6 марта Энергоатом сообщил, что на Запорожской АЭС оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции.

Читайте также: Артемий Лебедев получил подозрение за фото на крыше Запорожской АЭС

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН заэс Рафаэль Гросси
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 