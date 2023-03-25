Угрозы ядерной безопасности "слишком очевидны". Гросси снова едет на ЗАЭС

На следующей неделе глава Международного агентства по атомной энергии ООН Рафаэль Гросси посетит Запорожскую атомную электростанцию, чтобы оценить "серьезную ситуацию с безопасностью" на объекте, удерживаемом российскими войсками. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление агентства.

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В заявлении говорится, что угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС "слишком очевидны".

Запорожская атомная электростанция, крупнейшая в Европе, находится под контролем России с марта 2022 года. Боевые действия вблизи станции вызывают опасения ядерной катастрофы, но Москва до сих пор отказывается выполнять просьбы ООН о выводе своих войск.

Это будет уже второй визит Гросси на ЗАЭС.

6 марта Энергоатом сообщил, что на Запорожской АЭС оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции.

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Вадим Ребрина

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